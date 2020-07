I veri complottisti sono coloro che i complotti li ordiscono. Specie nella finanza (Di sabato 25 luglio 2020) L’11 dicembre 2010 l’autorevole The New York Times dava conto di un episodio assai significativo: “Il terzo mercoledì di ogni mese, nove membri di un’élite di Wall Street si ritrovano a Midtown Manhattan. Essi condividono un obiettivo comune: proteggere gli interessi delle grandi banche nel vasto mercato dei derivati, uno dei più redditizi e controversi settori della finanza. Essi condividono anche un comune segreto: i dettagli dei loro incontri, come anche le loro identità sono strettamente confidenziali … In teoria, questo gruppo esiste per salvaguardare l’integrità di un mercato plurimiliardario. In pratica esso difende il dominio delle grandi banche”. Nello stesso articolo si notava che il dominio delle grandi istituzioni finanziarie non si limitava al solo contesto ... Leggi su ilfattoquotidiano

“Sembra un bambino di un anno“. È questo uno degli innumerevoli commenti a riguardo di Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, figlio del premier britannico Boris Johnson nato lo scorso 29 aprile, che deve i ...

«Attori al posto dei medici per finte diagnosi di Covid», la tesi dei complottisti scatena l'ironia del web

«La pandemia è una farsa, tutti i decessi vengono attribuiti al coronavirus ma si tratta solo di un modo per controllarci e costringerci al lockdown, distruggendo anche la ...

