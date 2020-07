GP Andalusia qualifiche Moto3: Suzuki ancora in pole (Di sabato 25 luglio 2020) E’ ancora Tastuki Suzuki il re della pole position della Moto3. Per il secondo GP di fila, il giappo riccionese firma la pole nelle qualifiche Moto3 dell’Andalusia, con 1’45″410. Il portacolori SIC 58 precede Ai Ogura e Gabriel Rodrigo. Con il quinto tempo, Tony Arbolino è primo degli italiani. Gp Andalusia, la cronaca delle qualifiche Moto3 Ayumu Sasaki è il primo della Q1. Il pilota Tech3 passa il turno, insieme a Carlos Tatay, Ryusei Yamanaka e Filip Salac. Il giovane ceco era finito al centro medico dopo una caduta nella FP3, ma è ritornato in pista senza problemi. La Q1 porta i primi colpi di scena della giornata. Niccolò Antonelli e ... Leggi su sport.periodicodaily

