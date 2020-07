Giorgio Quagliuolo nuovo presidente di Corepla (Di sabato 25 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Il neoeletto Cda di Corepla, ha nominato presidente per il prossimo triennio Giorgio Quagliuolo, in rappresentanza delle aziende trasformatrici di materie plastiche. Antonello Ciotti, presidente in uscita e rappresentante dei produttori di materia prima, resta nella squadra con la funzione di vice presidente. Quagliuolo ha appena lasciato la presidenza di Conai per tornare a guidare il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, dopo i due mandati portati a termine nel 2007-2010 e 2013-2016. Imprenditore del settore plastica, fondatore e attuale presidente di Sicon, azienda di famiglia che produce preforme in Pet per il settore bibite e acque minerali, e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

