Genoa-Inter 0-0 la Diretta Le formazioni (Di sabato 25 luglio 2020) Va in scena a Marassi il match tra Genoa ed , 36esima giornata di Serie A. I rossoblù vengono dal derby vinto ai danni della Sampdoria giocato mercoledì scorso, grazie al quale hanno mantenuto 4 ... Leggi su leggo

Inter : ?? | PARTITA Questa sera saremo in campo a Marassi, ma alle 15 l'appuntamento è virtuale ??? #InterQLASH vs Genoa,… - Inter : ?? | PARTENZA Squadra in partenza verso Genova, stasera alle 1?9?:3?0? c'è #GenoaInter ?? Tutte le foto ??… - Inter : ?? | VIA! Si gioca al meglio delle tre: chi vincerà lo showmatch tra #InterQLASH e Genoa Esports, antipasto del ma… - fcin1908it : LIVE #GenoaInter 0-1 (34'): GOL INTER! Palla perfetta di Biraghi e Lukaku stacca indisturbato… - vincenzodesa : Genoa filiale di Inter. Altroché. -