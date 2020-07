Firenze: parcheggia in area pedonale col permesso invalidi del padre. Multato studente (Di sabato 25 luglio 2020) Al giovane, sorpreso a quanto pare dopo vari appostamenti, è stato contestato un uso improprio del permesso invalidi che gli è stato ritirato e gli è stata comminata una sanzione per sosta in area pedonale senza autorizzazione Leggi su firenzepost

FIRENZE – La polizia municipale l’ha sorpreso mentre parcheggiava usando il permesso del padre, invalido, nell’area pedonale. Il documento è stato ritirato e lui, uno studente, ha preso la multa. Al g ...

Firenze, auto contro dehors e motorini parcheggiati: un ferito

Incidente a Firenze nel primo pomeriggio di oggi, sabato 25 luglio 2020. In via Ghibellina un'auto, nella dinamica di un incidente, ha finito per travolgere un dehors di un locale e alcuni motorini pa ...

