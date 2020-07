Egitto, funerale per il parente morto: 4 mesi dopo vaga per il cimitero (Di sabato 25 luglio 2020) Storia incredibile dall’Egitto. Quattro mesi dopo il funerale il presunto morto trovato a vagare per il cimitero. Mistero sull’identità dell’uomo seppellito. Una storia inquietante che arriva dall’Egitto, dal villaggio di Kafr Al-Hosar ai margini del Cairo. Tutto inizia quattro mesi fa, quando la famiglia si è tristemente riunita per dare l’ultimo saluto al congiunto creduto … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

