Crotone in Serie A | la festa in strada per la promozione è senza distanziamento né mascherine | le immagini

In piazza senza distanziamento sociale né mascherine. I festeggiamenti per la promozione del Crotone in Serie A di calcio, con una vittoria di 5 a 1 sul Livorno, sono durati tutta la notte coinvolgendo principalmente Piazza Pitagora in centro città, ma senza il rispetto delle misure anti-covid.

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Serie VIDEO | Il Crotone torna in serie A e in città scoppia la festa wesud Crotone in A, i complimenti della Reggina: “L’anno prossimo giocherete di domenica”

Il campionato di calcio 2019/2020 è stato decisamente anomalo, caratterizzato da una lunga pausa ed una ripresa con numerosi turni infrasettimanali. Più di qualche tifoseria intona cori dedicati al ri ...

Calcio. Crotone ufficiale é Serie A. "Festa sino all'alba per promozione"

CROTONE 25 LUG - E' durata fino all'alba la festa per la promozione del Crotone in Serie A. Un risultato che la squadra allenata da Giovanni Stroppa ha ottenuto con due giornate di anticipo grazie all ...

