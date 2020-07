Crotone, ds Ursino: “Mister Stroppa con noi in Serie A. Giusto ripartire il 20 settembre” (Di sabato 25 luglio 2020) Dopo la festa per la promozione in Serie A, il Crotone pensa già alla prossima stagione. Nel “Sabato Sport Live” di TMW Radio è intervenuto il Direttore Sportivo del Crotone Giuseppe Ursino che ha parlato del presente e anche del futuro del club calabrese.Che notte è stata a seguito del ritorno in Serie A?“È stata una notte lunga e ricca di soddisfazioni perché questa è stata un’impresa. Siamo una grandissima società e un sentito grazie va al direttore generale, Raffaele Vrenna, e al presidente, Gianni Vrenna, che ci hanno permesso di lavorare tranquillamente e non ci hanno fatto mai mancare nulla, specialmente durante il lockdown. Poi anche il mister Stroppa è stato un grande motivatore con ... Leggi su itasportpress

