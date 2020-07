X Factor, Emma: “Non ho tradito Maria De Filippi” (Di venerdì 24 luglio 2020) Emma torna in televisione. A dieci anni dal trionfo di Amici la cantante ha deciso di fare una nuova esperienza, lontana da Maria De FIlippi. Ma per lei non è un tradimento. A X Factor sarà in giuria, con Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton. Al Corriere della Sera Emma Marrona parla della sua nuova esperienza da giudice di X Factor dopo quella da coach di Amici. LaArticolo completo: X Factor, Emma: “Non ho tradito Maria De Filippi” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

