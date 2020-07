Un hedge fund denuncia l'Italia a Bruxelles per la decisione su Autostrade (Di venerdì 24 luglio 2020) L’hedge fund britannico Tci, gestito da Christopher Hohn, fa parte di un gruppo di investitori che intendono presentare a Bruxelles un ricorso contro la decisione del governo Italiano di costringere la famiglia Benetton a rinunciare al controllo di Autostrade. Lo rivela il Financial Times. ”“Quello che il governo Italiano sta facendo è illegale e avrà un effetto agghiacciante sugli investimenti internazionali in Italia ”, ha detto al Financial Times, sir Christopher Hohn, il fondatore di Tci, il quale, insieme a diversi altri fondi hanno invitato la Commissione europea a lanciare un procedura di infrazione contro l’Italia. Secondo Tci, che possiede l′1% di Atlantia, i termini imposti dal ... Leggi su huffingtonpost

L’hedge fund britannico Tci, gestito da Christopher Hohn, fa parte di un gruppo di investitori che intendono presentare a Bruxelles un ricorso contro la decisione del governo italiano di costringere l ...

Atlantia, attivista TCI presenta reclamo a Commissione Ue contro Italia su Aspi

LONDRA, 24 luglio (Reuters) - L’hedge fund attivista TCI Fund Management ha presentato un reclamo alla Commissione europea per “esproprio illegittimo” del governo italiano nei confronti di Autostrade ...

