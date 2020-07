The Kissing Booth 2, recensione: una storia d’amore moderna (Di venerdì 24 luglio 2020) Netflix ha spesso prodotto dei contenuti pensati appositamente per un pubblico di adolescenti, come ad esempio la serie televisiva Sex Education. Tra tutti questi prodotti emerge anche The Kissing Booth, con una storia che, pur avendo le basi per ispirare uno show, è stata raccontata in una saga cinematografica. Poche ore fa, su Netflix, è arrivato il sequel, intitolato The Kissing Booth 2. Un film pensato per i giovanissimi, che presenta qualche miglioria rispetto al predecessore. Fondamentale, prima di procedere in questa nostra analisi, è introdurre la trama del primo film. Elle (Joey King) è una sedicenne orfana di madre che passa molto tempo in compagnia del suo migliore amico Lee (Joel Courtney). I due, sin da quando si trovavano in fasce, vivono in perfetta ... Leggi su optimagazine

