Serie A, arbitri anticipi sabato 36a giornata: Genoa-Inter a Massa, Aureliano per Napoli-Sassuolo (Di venerdì 24 luglio 2020) L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per quanto riguarda gli anticipi del sabato della trentaseiesima giornata di Serie A. Genoa-Inter è il piatto forte e verrà diretto da Davide Massa di Imperia con Irrati al Var, mentre Brescia-Parma e Napoli-Sassuolo, sfide senza alcun Interesse di classifica, vengono affidate a due CAN B: al Rigamonti ci va il giovane Lorenzo Maggioni di Lecco, mentre al San Paolo dirige l’esperto Gianluca Aureliano di Bologna per la passerella di fine carriera. Queste le designazioni complete. BRESCIA – PARMA sabato 25/07 h. 17.15 MAGGIONI Lorenzo (Lecco, CAN B) PAGANESSI Giacomo (Bergamo) – VONO Antonio (Soverato, ... Leggi su sportface

