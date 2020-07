Scaccabarozzi resta alla guida di Farmindustria (Di venerdì 24 luglio 2020) Massimo Scaccabarozzi confermato al vertice di Farmindustria: l’assemblea ha nominato il nuovo Comitato di Presidenza per il biennio 2020-2022 L’assemblea di Farmindustria ha nominato il nuovo Comitato di Presidenza per il biennio 2020-2022 e confermato Massimo Scaccabarozzi alla guida dell’Associazione. Milanese, laureato in Farmacia e a capo di Janssen Italia, Scaccabarozzi è componente della Giunta… L'articolo Scaccabarozzi resta alla guida di Farmindustria Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Dopo 43 anni di iscrizione alla Cisl, 40 anni da sindacalista a tempo pieno, di cui gli ultimi 4 come segretario generale Cisl di Monza Brianza Lecco, Rita Pavan va in pensione. L’aveva annunciato a f ...

Il nuovo segretario della Cisl Monza Brianza Lecco è Mirco Scaccabarozzi, già componente della segreteria, mentre completano la squadra Annalisa Caron, presidente di Anolf Brianza (l’associazione dei ...

