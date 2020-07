Nissan Leaf elettriche per polizia locale e sindaco L’Aquila (Di venerdì 24 luglio 2020) L’AQUILA (ITALPRESS) – Prosegue la partnership tra Nissan e la Città dell’Aquila, in nome di una mobilità elettrica, basata sull’efficienza dei consumi e sulla totale assenza di emissioni inquinanti e acustiche nel contesto urbano. Da oggi, infatti, a seguito di un bando di gara per l’acquisto di veicoli elettrici emesso dal Comune dell’Aquila, il parco mezzi del Corpo di polizia locale integra 4 Nissan Leaf con batteria da 40 kWh, che saranno impiegate in prevalenza per i servizi di controllo del centro cittadino, dove l’assenza di emissioni atmosferiche e acustiche è particolarmente importante per la salute e la sicurezza dei cittadini. La fornitura di veicoli elettrici alla polizia Municipale, realizzata dalla ... Leggi su ildenaro

