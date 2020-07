Nba, LeBron impressiona subito ma cede a Doncic. E poi chiede giustizia (Di venerdì 24 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

(ANSA) – ROMA, 24 LUG – E’ stata solo un’amichevole, ma ha suscitato una certa impressione in Nba la sconfitta dei Los Angeles Lakers con i Dallas Mavericks nella loro prima partita dopo il lungo stop ...Il n°23 dei Lakers chiude con 12 punti e 5 assist in 16 minuti la prima amichevole nella bolla di Orlando e nel post-partita si unisce al coro e alle voci che chiedono giustizia per Breonna Taylor: “C ...