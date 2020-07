Mel Gibson e il ricovero in ospedale per coronavirus (Di venerdì 24 luglio 2020) Diversamente da Tom Hanks, che con la moglie Rita Wilson ha reso pubblica la propria battaglia contro il Coronavirus, Mel Gibson non ha voluto dire nulla della propria malattia. Solo un suo portavoce, pungolato al fianco delle continue illazioni dei giornali, ha rilasciato una prima, e stringata dichiarazione. Leggi su vanityfair

Lo scorso aprile Mel Gibson è stato ricoverato una settimana a Los Angeles dopo aver contratto il coronavirus, da cui si sarebbe ripreso alla perfezione. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 24/07 ...

