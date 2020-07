Manuel Bortuzzo, ridotta di due anni la pena per gli aggressori (Di venerdì 24 luglio 2020) È stata ridotta a 14 anni e 8 mesi la pena nei confronti di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due protagonisti del raid che portò al ferimento di Manuel Bortuzzo, giovane nuotatore 21enne che la notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 è stato colpito da un proiettile di pistola sparato dai due malviventi all’Axa, zona residenziale nel quadrante sud di Roma. Proiettile che ha cambiato per sempre la vita del ragazzo, aspirante atleta olimpico che ha perso l’uso delle gambe. Secondo i giudici della Corte d’Appello di Roma la sparatoria in cui è rimasto vittima Bortuzzo, colpito mentre si trovava davanti a un distributore di sigarette al termine di una serata passata in un pub di piazza Eschilo, fu un raid premeditato, un’azione pensata ... Leggi su tpi

