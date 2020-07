L’incredibile errore della Fedeli in geografia. La toppa è peggio del buco (video) (Di venerdì 24 luglio 2020) Scontro a distanza tra Libero e l’ex ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli. L’esponente Pd ha rilanciato sui propri social una foto di quelle che sono state presentate come donne afgane che, sedute sulla sabbia, sono intente e a sostenere l’esame di ammissione all’università. Sono “in spiaggia”, ha twittato Fedeli, entusiasta per la tenacia delle giovani. “In Afghanistan non c’è il mare”, ha fatto notare Libero, ricordando insieme le precedenti, varie gaffe dell’ex titolare di viale Trastevere. Il botta e risposta tra “Libero” e la Fedeli “Un’immagine di straordinaria forza sul significato del valore dello studio. Decine di giovani donne afgane che, in perfetto distanziamento e nel rispetto delle norme anticovid, sostengono ... Leggi su secoloditalia

