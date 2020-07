L’ex presidente della Calabria Oliverio e l’ex deputato del Pd Adamo rinviati a giudizio. A processo anche consigliere regionale di Fdi (Di venerdì 24 luglio 2020) L’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio e l’ex parlamentare Pd Nicola Adamo sono stati rinviati a giudizio dal gup di Catanzaro. Si è conclusa l’udienza preliminare del processo ‘Passepartout”, nato da un’inchiesta della Guardia di finanza che aveva coinvolto diversi politici e funzionari della Regione Calabria accusati a vario titolo di turbata libertà degli incanti, traffico di influenze illecite, abuso d’ufficio, frode nelle pubbliche forniture e corruzione propria aggravata. Tra questi c’era anche il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto che è l’unico imputato per il quale il gup ha disposto il ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : L’ex presidente della Calabria Oliverio e l’ex deputato del Pd Adamo rinviati a giudizio. A processo anche consigli… - Noovyis : (L’ex presidente della Calabria Oliverio e l’ex deputato del Pd Adamo rinviati a giudizio. A processo anche consigl… - Ultron65 : RT @agenzia_nova: Si tratterebbe di 28 ufficiali militari ritenuti coinvolti in un colpo di Stato fallito contro l'ex presidente Omar al #B… - kalidu1926 : quando dicono che @ADeLaurentiis @paolaferrari_og non è generoso. l'unico presidente in italia che ha fatto finta d… - ZitelleArturo : RT @agenzia_nova: Si tratterebbe di 28 ufficiali militari ritenuti coinvolti in un colpo di Stato fallito contro l'ex presidente Omar al #B… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex presidente Coronavirus negli Usa, dialogo tra Biden e Obama sulla gestione Trump: ''Totalmente incapace'' La Repubblica