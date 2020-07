La Formula 1 torna a Imola. Debutta il circuito dell'Algarve (Di venerdì 24 luglio 2020) AGI - La Formula 1 torna a Imola dopo 14 anni di assenza e a 40 dalla sua prima competizione come campionato mondiale. La cittadina del Bolognese è pronta per accogliere all'autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari il Gp dell'Emilia Romagna che si terrà il 1 novembre e il cui format del weekend deve essere ancora definito anche se si sa che si correrà in due giorni - il 31 ottobre e l'1 novembre - e probabilmente ci sarà una sola sessione di prove libere a precedere qualifiche e gara. Organizzatori e Liberty Media hanno trovato l'accordo per Imola e comunicando anche le tappe del calendario successive al Gp di Russia, previsto per il 27 settembre. Un calendario che si arricchisce di altri due gran premi oltre a ... Leggi su agi

