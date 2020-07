Incidente per Gerry Scotti. E Belen lo riprende in stampelle - (Di venerdì 24 luglio 2020) Francesca Galici C'è grande apprensione per Gerry Scotti dopo il video di Belen Rodriguez, che l'ha immortalato in stampelle e con un vistoso tutore al piede ma è mistero sulle cause dell'Incidente In questi giorni sono in corso le registrazioni di Tu si que vales, il programma autunnale di Maria De Filippi in onda su Canale5. La trasmissione di successo del sabato sera di Mediaset, oltre alla stessa moglie di Maurizio Costanzo, vede la partecipazione di altri volti popolari come Sabrina Ferilli, che ricopre il ruolo di capo della giuria popolare, Belen Rodriguez che conduce insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Ad affiancare Maria De Filippi nel ruolo di giurati ci sono poi Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. ... Leggi su ilgiornale

Camion Hera coinvolto in incidente stradale a Bologna: morto il conducente, grave il collega

Un camion Hera adibito alla raccolta rifiuti, per cause ancora da chiarire, stamane intorno alle 10:00 è rimasto coinvolto in un incidente in cui purtroppo il conducente, un uomo di 43 anni, ...

