Il vetro per smartphone che sopravvive a cadute da 2 metri (Di venerdì 24 luglio 2020) (foto: Corning)Corning ha presentato l’ultima generazione dei suoi speciali vetri protettivi che saranno montati su una grande fetta degli smartphone prossimi venturi. Il nuovo hardware Gorilla Victus promette miglioramenti notevoli rispetto alla precedente versione – chiamata semplicemente Glass 6 – e sembra verosimile immaginare che potrebbe debuttare coi nuovi iPhone. La caduta è la prima causa di morte per gli smartphone, che spesso soccombono più a seguito di costanti piccoli traumi piuttosto che a singoli tuffi da grandi altitudini. Corning lo sa bene e infatti ha lavorato in modo particolare alla resistenza ai graffi e agli urti medi. Il risultato è che da un lato si sposta l’asticella della sopravvivenza dai precedenti 1,6 metri a 2 metri per la ... Leggi su wired

