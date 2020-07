Il sindaco di Lampedusa: «Salvini dice che, con la Lega, i porti torneranno chiusi, ma sono stati sempre aperti anche con lui» (Di venerdì 24 luglio 2020) Critiche anche dal sindaco Lampedusa per la visita di ieri di Matteo Salvini sull’isola. Visti i nuovi sbarchi che stanno mettendo in difficoltà il territorio, il leader della Lega ha anche affermato che il governo sta provando a “spargere infetti” per giustificare lo stato d’emergenza e la sua proroga. Tuttavia, Totò Martello non ha apprezzato l’intervento del leader della Lega che ha promesso, con il suo partito al governo, porti chiusi anche sull’isola. LEGGI anche > Salvini a Lampedusa accusa il «governo criminale che sparge infetti in Italia» sindaco Lampedusa ... Leggi su giornalettismo

Adnkronos : #Sindaco #Lampedusa: 'Con #Salvini porti chiusi? Bugia, mai venuto da ministro' - LegaSalvini : LAMORGESE INCONTRA MARTELLO A LAMPEDUSA: GLI ISOLANI PROTESTANO FUORI DAL COMUNE - Matteo13423826 : RT @ultimenotizie: '#Salvini è venuto ieri qui a dire che quando tornerà al governo i porti di #Lampedusa saranno di nuovo chiusi ai migran… - ultimenotizie : '#Salvini è venuto ieri qui a dire che quando tornerà al governo i porti di #Lampedusa saranno di nuovo chiusi ai m… - MenegazziMarina : RT @GiancarloDeRisi: I nodi vengono al pettine: per i migranti infetti provenienti da #Lampedusa, il sindaco di #Potenza vuole denunciare l… -