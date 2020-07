Ibrahimovic aspetta sempre il Milan: le richieste dello svedese per il rinnovo (Di venerdì 24 luglio 2020) Sono giorni decisivi per il futuro del Milan. Parte di esso è stato già deciso e ufficializzato dopo la vittoria con il Sassuolo e il clamoroso dietrofront su Ralf Rangnick: avanti con Stefano Pioli che ha firmato il rinnovo fino al 2022. Ma aver sistemato la questione allenatore non era l'unica questione da sbrogliare, visto che resta ancora l'incertezza sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. US Sassuolo v AC Milan - Serie A Con l'arrivo di Rangnick Ibrahimovic avrebbe salutato il club rossonero... Leggi su 90min

