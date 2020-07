Halo Infinite: il video gameplay criticato da alcuni fan ma le immagini provenivano da una vecchia build (Di venerdì 24 luglio 2020) Il gameplay di Halo Infinite che Microsoft ha mostrato durante l'evento di ieri, apparentemente proveniva da una build precedente del gioco.Dopo anni di attesa, Microsoft ha finalmente svelato il gameplay del nuovo capitolo, anche se in esecuzione su PC. I fan, tuttavia, hanno espresso critiche sulla grafica del gioco, dicendo che non sembra 'next-gen'.L'ex IGN Alanah Pearce ha affrontato la questione in un video con un'intervista con il responsabile marketing di Xbox, Aaron Greenberg.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Phazerlol : RT @SpicyHalo_: Halo Infinite antagonist - Eurogamer_it : Il video gameplay di #HaloInfinite era in realtà una vecchia build del gioco. - Multiplayerit : Halo Infinite VS The Last of Us 2, un video mette a confronto i due giochi - nessunonessun : @P_Betar @POW3R_GC Una merda non è stata... È stata molto soddisfacente Halo infinite State of decay 3 Fable Forz… - wireditalia : Dall'attesissimo Halo Infinite al rinnovato Forza Motorsport, passando per le proposte indie, un'ampia carrellata d… -