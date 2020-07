Gosens corteggiato da Inter e Juve: “Un onore, ma prima c’è la Champions” (Di venerdì 24 luglio 2020) Manca poco al fischio d'inizio tra Milan e Atalanta. Poco prima dell'ingresso in campo per il riscaldamento, il terzino nerazzurro Robin Gosens ha commentato le voci riguardanti il suo futuro, che lo vedono conteso da top club come Juventus e Inter.caption id="attachment 981421" align="alignnone" width="1024" Gosens (getty images)/captionLE PAROLE DI GosensRobin Gosens racconta le sue impressioni sui rumors di mercato ai microfoni di DAZN: "E' un grande onore essere accostato a squadre come la Juventus o l'Inter. Questo mi rende orgoglioso e mi fa capire che sto facendo molte cose giuste in questa stagione. Certo, quando sento dire che per uno come me sono pronte a offrire 30 milioni di euro, mi sento davvero male. ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Gosens corteggiato Gosens corteggiato da Inter e Juve: “Un onore, ma prima c’è la Champions” ItaSportPress Florenzi lascia il Valencia: contatti con Fiorentina e Atalanta, ma spunta una nuova idea

Ultimi scorci di Valencia per Alessandro Florenzi. 12 presenze in Liga e 1 in Coppa del Re: finisce così il prestito (secco) iniziato a gennaio scorso. Il terzi ...

Ultimi scorci di Valencia per Alessandro Florenzi. 12 presenze in Liga e 1 in Coppa del Re: finisce così il prestito (secco) iniziato a gennaio scorso. Il terzi ...