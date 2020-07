Esclusiva: il Catanzaro ha scelto Raffaele allenatore e Rubino ds (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo l’addio al direttore sportivo Logiudice, che vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, il Catanzaro è proiettato sul futuro. Per la poltrona di ds la scelta è fatta, ricadrà su Raffaele Rubino, ex Trapani, con un contratto biennale. Per la panchina in assoluta pole c’è Giuseppe Raffaele, reduce da una buona stagione a Potenza. Raffaele è legato da un altro anno di contratto, ma liberarlo non dovrebbe essere un problema considerata la crisi societaria del club con la proprietà che ha già comunicato di non poter iscrivere la squadra al prossimo campionato. FOTO: Sito Catanzaro L'articolo Esclusiva: il Catanzaro ha scelto Raffaele allenatore ... Leggi su alfredopedulla

L’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio e l’ex parlamentare Pd Nicola Adamo sono stati rinviati a giudizio dal gup di Catanzaro. Si è conclusa l’udienza preliminare del processo ‘Passepa ...

Mercati online. La CCIAA Catanzaro diventa partner di eBay per aiutare le imprese locali

C’è anche la Camera di Commercio di Catanzaro tra i 56 Enti camerali italiani che hanno aderito alla partnership con eBay, uno dei più grandi e dinamici marketplace esistenti. L’obiettivo della sinerg ...

