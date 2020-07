Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic insieme a notte fonda: possibile flirt? (Di venerdì 24 luglio 2020) Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic sono stati avvistati a cena insieme, nel cuore della notte, a Milano. L’indiscrezione è stata rilasciata dal settimanale ‘Chi’, il quale ha allegato alcuni scatti ritraenti la conduttrice italiana e l’icona calcistica svedese: possibile nuovo flirt? La fine della love story fra Leotta e Daniele Scardina ha sorpreso l’opinione pubblica e la combinazione spot pubblicitario-uscita notturna potrebbe far pensare all’inizio di una nuova frequentazione, ma tutto ciò è possibile? Ad un’analisi superficiale, sarebbe francamente improbabile poterlo ipotizzare, in quanto si tratti di una semplice amicizia fra i due, esternata anche ... Leggi su sportface

