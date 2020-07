Dieci contagiati dopo una cena: tra loro una bimba di due anni (Di venerdì 24 luglio 2020) Nuovi contagi dopo una cena organizzata da un medico nel Cilento. Tra questi anche una bambina di due anni. Altre persone in attesa di risultati Nel comune di Pisciotta si sono registrati Dieci nuovi casi e tra questi anche una bambina di due anni. Si tratterebbe della nipote di uno degli ospiti presenti ad una … L'articolo Dieci contagiati dopo una cena: tra loro una bimba di due anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

