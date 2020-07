Designazioni serie A, gli arbitri di sabato 25 luglio: Genoa Inter a Massa (Di venerdì 24 luglio 2020) Designazioni serie A, gli arbitri di sabato 25 luglio: Genoa Inter a Massa, Napoli Sassuolo verrà diretta dal signor Aureliano La C.A.N. A ha diramato i nominativi dei direttori di gara per le prossime sfide di sabato 25 luglio. Il signor Massa dirigerà la sfida tra Genoa e Inter, mentre Napoli Sassuolo verrà diretta da Aureliano. Ecco le squadre arbitrali: BRESCIA – PARMA sabato 25/07 h. 17.15 MAGGIONI PAGANESSI – VONO IV: ABBATTISTA VAR: ORSATO AVAR: TOLFO Genoa – Inter sabato 25/07 h. 19.30 Massa PRETI – MANGANELLI IV: GIUA VAR: ... Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Arbitri Serie A: Massa per Genoa-Inter, Nasca al Var per il Napoli. Le designazioni delle gare di sabato: L'aia ha… - Mediagol : #SerieA, 36a giornata: le designazioni arbitrali per le partite del 25 luglio, #Genoa-#Inter… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Napoli-Sassuolo, arbitra Aureliano di Bologna, ecco le altre designazioni delle gare del 25/7 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Napoli-Sassuolo, arbitra Aureliano di Bologna, ecco le altre designazioni delle gare del 25/7 - apetrazzuolo : SERIE A - Napoli-Sassuolo, arbitra Aureliano di Bologna, ecco le altre designazioni delle gare del 25/7 -