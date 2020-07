Demme lontano parente del calciatore pre lockdown (Di venerdì 24 luglio 2020) Top Ibrahimovic (Milan): deciso, concentrato, determinato. È l’uomo ovunque della squadra rossonera. Realizza una doppietta, di pregevole fattura, che vale altri tre punti in classifica e porta il Milan al sesto posto. Determinante. Lapadula (Lecce): giocatore simbolo della voglia di combattere, fino alla fine, della squadra giallo-rossa. Realizza una doppietta di buona fattura, da autentico bomber di razza. Zaniolo (Roma): dopo l’infortunio deve riprendere confidenza con i tempi di gioco ma ha un impatto terrificante sulla partita. Ottima intensità, giocate di classe. Che dire del goal, un coast to coast che salta con irrisoria facilità la difesa spallina. Flop Tonali (Brescia): l’uomo in meno del centrocampo del Brescia. Lento, scontato, svogliato, prevedibile. Non riesce a creare gioco, eppure le qualità ci sono davvero ... Leggi su ilnapolista

napolista : Demme lontano parente del calciatore pre lockdown Top e flop / Ibrahimovic è l’uomo ovunque del Milan. Per Zaniolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Demme lontano Gazzetta esalta Gomez: "Partito lontano da Demme, ha letto il primo vero affanno del Napoli e disegnato l'assist per Pasalic" CalcioNapoli24 Napoli col fiatone, Ringhio scuotili!

NAPOLI (4-3-3): Meret 6, Di Lorenzo 5,5 , Manolas 6 , Maksimovc 6, Hysaj 6,5 , Elmas 5,5 (69' Ruiz 5), Demme 5,5 , Zielinski 6 (83' Allan s.v.), Politano 7 (62' Callejon 6), Milik 5 (69' Mertens 6), L ...

Napoli e Milan spettacolo e gol, ma alla fine gode solo la Roma

Gattuso, come sua abitudine cambia mezza squadra, 5 uomini in particolare. Con Ospina che torna fra i pali, Di Lorenzo, Koulibaly e Zielinski che rientrano dopo squalifiche e turn over e Callejon pref ...

NAPOLI (4-3-3): Meret 6, Di Lorenzo 5,5 , Manolas 6 , Maksimovc 6, Hysaj 6,5 , Elmas 5,5 (69' Ruiz 5), Demme 5,5 , Zielinski 6 (83' Allan s.v.), Politano 7 (62' Callejon 6), Milik 5 (69' Mertens 6), L ...Gattuso, come sua abitudine cambia mezza squadra, 5 uomini in particolare. Con Ospina che torna fra i pali, Di Lorenzo, Koulibaly e Zielinski che rientrano dopo squalifiche e turn over e Callejon pref ...