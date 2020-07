Boom delle vacanze in barca. Qui siti e app per organizzarle (anche all’ultimo) (Di venerdì 24 luglio 2020) (Foto: Getty Images)Che abbiate trascorsi da lupi di mare o siate a malapena saliti su un pedalò, non dovreste aver difficoltà a immaginare che cosa significa stare in mezzo al mare: libertà, indipendenza e, parolina magica dell’estate post-lockdown, isolamento nell’accezione migliore del termine. Mettere l’acqua tra voi e la costa con il suo bagaglio di mascherine, distanziamento e misurazioni della temperatura potrebbe essere una scelta sensata. Non stupisce quindi che i portali che si occupano di vacanza in vela, catamarano e compagnia abbiano registrato, per l’estate 2020, un Boom di richieste. Una volta scelto l’equipaggio giusto (ingrediente essenziale per una vacanza in mare), in barca potrete conciliare una quasi totale libertà di spostamento al non dover entrare in contatto praticamente ... Leggi su wired

sole24ore : Mutui casa in calo fino al 20%. Boom delle surroghe - CyberSecHub0 : RT @teledipendente_: #24luglio, news dal #digital: ???#CyberSecurity: #Usa accusano #hacker cinesi ??#FinTech: continua il boom delle #BigT… - fintechIT : RT @teledipendente_: #24luglio, news dal #digital: ???#CyberSecurity: #Usa accusano #hacker cinesi ??#FinTech: continua il boom delle #BigT… - teledipendente_ : #24luglio, news dal #digital: ???#CyberSecurity: #Usa accusano #hacker cinesi ??#FinTech: continua il boom delle… - zazoomblog : Mutui casa in calo fino al 20%. Boom delle surroghe - #Mutui #delle #surroghe -

Ultime Notizie dalla rete : Boom delle Mutui casa in calo fino al 20%. Boom delle surroghe Il Sole 24 ORE Coronavirus. Boom di guariti nel Casertano e zero contagi

Questo sito utilizza cookie tecnici e profilativi, sia propri che di terze parti, per migliorare le funzionalità e per inviarti pubblicità e contenuti in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne d ...

A Napoli con il Coronavirus è boom di taxi abusivi. Ora sostano anche alla Stazione Centrale

Boom di taxi abusivi a Napoli con il Coronavirus, occupati anche i posteggi alla Stazione Centrale A Napoli da quando è scattata la pandemia del Coronavirus è boom di taxi abusivi. Nelle ultime settim ...

Questo sito utilizza cookie tecnici e profilativi, sia propri che di terze parti, per migliorare le funzionalità e per inviarti pubblicità e contenuti in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne d ...Boom di taxi abusivi a Napoli con il Coronavirus, occupati anche i posteggi alla Stazione Centrale A Napoli da quando è scattata la pandemia del Coronavirus è boom di taxi abusivi. Nelle ultime settim ...