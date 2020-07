Aumentano le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio (Di venerdì 24 luglio 2020) Con il trascorrere dell’anno le operazioni sospette di riciclaggio sono aumentate, si contano circa 105.789 una crescita significativa dovuta anche al contributo degli intermediari finanziari non bancari e soprattutto al mondo del gioco. Cifre presentate dal direttore dell’Unità di informazione finanziaria della Banca D’Italia il dott. Clemente, sul rapporto annuale sull’attività annuale antiriciclaggio . Le … Leggi su periodicodaily

andvaccaro : Derattizzazioni a singhiozzo e i topi festeggiano: da Prati a Talenti aumentano le segnalazioni a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano segnalazioni

Termoli Online

Ricordate le immagini del paradisiaco luogo di ricovero degli animali selvatici presso la sede dell’Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto? Quali sono gli animali coinvolti in questo importante ...«Non dimenticherò mai la prima volta che sono entrata in Polizia postale. Chiesi a un mio collega: tu non hai problemi a guardare le scene di abusi sui minori? Lui rispose: con le sole immagini riesco ...