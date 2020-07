Arrestato il comandante di una stazione dei carabinieri nel Barese: “Fece sparire cisterna durante un sequestro e poi depistò le indagini” (Di venerdì 24 luglio 2020) Fece sparire una cisterna dopo un sequestro e quando scoprì che era partita un’indagine cercò di depistarla. Con queste accuse il comandante della stazione dei carabinieri di Cassano delle Murge, nel Barese, è stato Arrestato. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, Paola Angela De Santis, ha disposto i domiciliari per il maresciallo Cosimo Maldarizzi, 56 anni. Dovrà rispondere di peculato e depistaggio. Nell’inchiesta sono indagate in stato di libertà altre tre persone: i gestori dei depositi dove è stata custodita la cisterna e un brigadiere, collega di Maldarizzi, per non aver segnalato l’avvenuta sottrazione del bene. Secondo le indagini coordinate ... Leggi su ilfattoquotidiano

