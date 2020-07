Antonio? In acqua succede di tutto: umilia la fidanzata Anna, a Temptation finisce in disgrazia (Di venerdì 24 luglio 2020) “È arrivata la coppia!” urlano nel villaggio dei fidanzati di Temptation Island, il reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, la puntata è quella di giovedì 23 luglio.. Si riferiscono ad Ilaria, tentatrice, e ad Antonio, fidanzato di Annamaria. I due, sempre più vicini, ormai fanno coppia fissa. “Amó” si chiamano. Bagno di notte, mani nelle mani, carezze, abbracci e frasi importanti quello che Annamaria è costretta a vedere durante il falò. Anche i fidanzati tentano di far capire ad Antonio che quello che sta facendo è sbagliato. Tre sono i video per Annamaria. Le parole dei compagni di avventura non sembrano aver avuto alcun effetto. Antonio con Ilaria si spinge oltre: “Mi ... Leggi su liberoquotidiano

