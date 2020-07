Adotta un cane sordo e cieco: dopo due settimane lo fa sopprimere perché abbaiava troppo. “Lui si fidava di lei” (Di venerdì 24 luglio 2020) I cani che hanno problemi di salute o difetti fisici sono gli ultimi a essere Adottati quando si trovano in un canile. È risaputo che per loro la vita trascorrerà lì: se le cose vanno bene, in un canile ben curato e con qualche volontario che li ama. La storia di Sturn è diversa ma non nel senso che c’è un lieto fine. A raccontarla è La Stampa. cieco e sordo, per lui era già delineata una vita in un canile. Poi una donna, volontaria de Gli Amici del Randagio di Erba, lo ha Adottato e Sturn si è trasferito in Svizzera. L’esperienza è durata poco: la nuova padrona lo ha riportato al canile, dicendo che c’erano difficoltà a farlo andare d’accordo con l’altro cane di casa. Poi però è tornata a ... Leggi su ilfattoquotidiano

