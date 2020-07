Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2020 ore 18:15 (Di giovedì 23 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2020 ORE 18:20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD; IN INTERNA INVECE SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E PONTINA. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE IN USCITA DA Roma TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO. VERSO IL CENTRO CODE DA PORTONACCIO A TANGENZIALE EST SULLA PONTINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN ENTRATA. A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO IN ZONA SPINACETO, AL MOMENTO CHIUSE VIALE CADUTI PER LA RESISTENZA E DI VIA DI MEZZOCAMMINO. TRAFFICO INTENSO IN VIA DELLA SCAFA, TROVIAMO CODE ... Leggi su romadailynews

