Valorant è un successo e diventa il miglior lancio di sempre per un gioco free-to-play su PC (Di giovedì 23 luglio 2020) SuperData ha condiviso il suo report mensile, svelando che Valorant è diventato il più grande lancio di sempre per un gioco free-to-play su PC. Secondo la società, le entrate e il numero di giocatori lo mettono davanti alle performance della versione PC di Apex Legends nel febbraio 2019.A giugno Valorant ha fatto meglio anche del suo concorrente più diretto, Counter-Strike: Global Offensive, nonostante il titolo di Valve abbia un pubblico leggermente più ampio. Il numero di utenti e le entrate di CS:GO sono diminuiti per il secondo mese consecutivo a giugno. Bisogna notare che Apex Legends ha guadagnato di più in generale al lancio grazie alle sue versioni per console. Quindi sì, la sua ... Leggi su eurogamer

