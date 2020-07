Udinese-Juventus termina 2-1, che rimonta! Rimandata la festa scudetto (Di giovedì 23 luglio 2020) Udinese-Juventus, niente festeggiamenti anticipati per i bianconeri che vengono battuti per 2-1 dagli uomini di Luca Gotti. Le pagelle e il tabellino del match della Dacia Arena Rinviati i festeggiamenti per la Juventus. Gli uomini di Sarri infatti sono uscito con le ossa rotte dal match della Dacia Arena, sconfitti per 2-1 in rimonta dall’Udinese di Luca Gotti.Ad Udine la gara è equilibrata, con occasioni da ambo le parti, ma sul finale del primo tempo è Matthijs De Ligt a portare la Juventus in vantaggio. Il difensore ex Ajax tira un’autentica fucilata dalla distanza e la piazza proprio all’angolino, dove Musso non può arrivare. Il primo tempo termina sullo 0-1, ma l’Udinese non ci sta, e nel secondo tempo arriva la ... Leggi su bloglive

