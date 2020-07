Udinese-Juventus 2-1, Fofana stende la Signora. Scudetto rimandato (Di giovedì 23 luglio 2020) Primo match point Scudetto fallito per la Juventus , che va k.o. in quel della Dacia Arena per 2-1. In vantaggio con de Ligt sul finire del primo tempo, gli uomini di Sarri si addormentano a inizio ... Leggi su quotidiano

