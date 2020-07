Udinese- Juventus 2-1: Fofana rinvia la festa scudetto dei bianconeri (Di giovedì 23 luglio 2020) Niente scudetto, per il momento. La Juventus fallisce il primo match ball perdendo 2-1 nel finale contro l’Udinese. Alla Dacia Arena decidono i goal di De Light, Nestorowsky e Fofana. La Partita Sarri sceglie Ramsey e non Pjanic a centrocampo con Bentancur e Rabiot. In difesa, c’è Rugani a far coppia con De Light, mentre Alex Sandro e Danilo sono i terzini. In avanti, Bernardeschi-Dybala-Ronaldo Gotti risponde con il 3-5-2 dove Musso va in porta, Becao, Ekong e Nuytink in difesa. A centrocampo, Zeegalaar, De Paul, Sema, Ter Avest e Fofana. In avanti, Okaka e Nestorowsky. Primo tempo Partono bene i bianconeri di Sarri anche se è Szczney a correre un brivido con Danilo che colpisce di testa il palo della propria porta. La ... Leggi su sport.periodicodaily

