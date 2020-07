Temptation Island, Lorenzo Amoruso s’infuria con Manila Nazzaro e colpisce un cuscino. «Spuntano le corna?» (Di giovedì 23 luglio 2020) Temptation Island, Lorenzo Amoruso s’infuria con Manila Nazzaro e colpisce un cuscino. «Spuntano le corna?». A 24 ore dalla quarta puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, spunta una nuova anticipazione sul profilo ufficiale del programma. In un video condiviso su Instagram, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso s’infuria probabilmente per alcune immagini sulla sua fidanzata Manila Nazzaro. Lo sportivo, colpendo un cuscino, esclama: «Vado fuori di capoccia, ma vaff***». Immediati i commenti dei fan. «Manila avrà spalmato la crema a qualcuno…». ... Leggi su newscronaca.myblog

