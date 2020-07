Temptation Island 2020, il cast della quarta puntata: le coppie ancora in gara (Di giovedì 23 luglio 2020) Temptation Island 2020, il cast della quarta puntata: le coppie ancora in gara Erano partite in sei le coppie di Temptation Island all’inizio di questo mese di luglio. Giovedì 23 luglio va in onda la quarta puntata del programma di Maria De Filippi, condotto da Filippo Bisciglia. Quella di quest’anno è un edizione che mescola Vip e Nip, personaggi famosi e altri comuni che hanno movimentato ancora una volta l’estate di Canale 5 con i loro tormenti d’amore. Alcune coppie hanno già chiesto il falò di confronto finale, altre invece stanno portando avanti ... Leggi su tpi

blogtivvu : Coppie Temptation Island 2020, chi sono? Due Vip e quattro non famose - velvetschnappss : RT @flashvlight: aspetto con ansia temptation island, oggi vivo solo per questo - infoitcultura : Temptation Island, svelato il finale tra Lorenzo e Minila: bufera sul web - maleclexxa : @oyasofioya @blessitachi @YVKISLLBY @ackerbondage ORMAI ASSOCIO CERTE CIT DI HQ TEMPTATION ISLAND AU A TE SPECIALME… - IsaeChia : #TemptationIsland7, le anticipazioni della quarta puntata #TemptationIsland -