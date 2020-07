Taylor Swift annuncia a sorpresa per mezzanotte un nuovo album: “Folklore” (Di giovedì 23 luglio 2020) Altro che leggere libri, impastare lievito madre e guardare serie tv. Durante il lockdown Taylor Swift si è data da fare in studio, il risultato è un album annunciato poca fa e disponibile da mezzanotte: Folklore. Scritto principalmente con Aaron Dessner dei National, il disco contiene 16 canzoni. Tra cui un brano in collaborazione con Bon Iver (Exil), e The Lakes, una bonus track presente solo nella versione fisica deluxe. Gli altri autori sono Jack Antonoff, già collaboratore degli ultimi tre album di Taylor Swift, e William Bower. Siccome si tratta dell’ottavo disco della cantante, per festeggiare l’evento le versioni speciali comprendono 8 CD deluxe e 8 vinili deluxe (disponibili solo per una settimana). Ognuna con ... Leggi su iodonna

