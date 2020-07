Spaccio, torture e orge in caserma: tre carabinieri sono napoletani – I NOMI (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPiacenza – sono napoletani tre dei sei carabinieri arrestati nell’ambito di una inchiesta della procura di Piacenza che ha portato, per la prima volta in Italia, al sequestro della caserma, la Levante, dove operavano in maniera illecita. Si tratta dell’appuntanto Giuseppe Montella, originario di Brusciano (Napoli) e considerato la mente degli illeciti che andavano – stando a quanto ricostruito dalle indagini – dallo Spaccio di droga, agli arresti falsificati, alle perquisizioni illecite, alle violenze e torture nei confronti di altre persone condotte in caserma per i fermi. Gli altri due militari napoletani sono Angelo Esposito, originario del capoluogo partenopeo, e Giacomo ... Leggi su anteprima24

