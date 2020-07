Sollievo Inter, solo leggera distorsione per De Vrij (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - MILANO, 23 LUG - L'Inter tira un sospiro di Sollievo: Stefan De Vrij ha rimediato solo una leggera distorsione e potrebbe già essere convocato per la sfida contro il Genoa. Il difensore è ... Leggi su corrieredellosport

