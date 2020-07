Scopri il litchi: aumenta le difese immunitarie e rinforza le ossa (Di giovedì 23 luglio 2020) Scopri il litchi: aumenta le difese immunitarie e rinforza le ossa. Il litchi è uno scenografico frutto esotico conosciuto anche come nefelio o ciliegio della Cina. Si tratta del frutto di una pianta tropicale che spesso viene definito come un super-alimento: questo perché è ricchissimo di svariate sostanze nutritive e di ottime proprietà curative, soprattutto per la salute delle ossa, del sistema nervoso e di quello immunitario. La definizione di ciliegio della Cina rende evidente la sua origine dall’Impero di Mezzo, Paese nel quale la sua coltivazione è molto diffusa e il frutto molto apprezzato da tutti. Ormai però il litchi lo coltivano anche in Europa e anche da noi ... Leggi su pianetadonne.blog

