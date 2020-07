Saldi e acconti per autonomi e Partita IVA: come si vorrebbe cambiare dal 2021 (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo l’intervista del direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, La Stampa spiega oggi che il governo è al lavoro per introdurre grosse semplificazioni per lavoratori autonomi, professionisti e partite Iva per « superare il meccanismo degli acconti e dei Saldi, per andare verso un sistema basato sulla certezza dei tempi e degli adempimenti e una diminuzione nel corso dell’anno degli importi da versare, calcolato in base a quanto effettivamente incassato dalle partite Iva», secondo quanto ha detto il ministro dell’Economia Gualtieri: La novità, assicurano dal Mef, troverà spazio nel prossimo Decreto fiscale che accompagnerà la legge di Bilancio 2021 ed interesserà circa 4 milioni di contribuenti. Per il direttore dell’Agenzia ... Leggi su nextquotidiano

ItaliaViva : La politica spesso si perde a parlare di altro. Ma qui c’è una questione concreta su cui da oggi non vogliamo molla… - Mariettatidei : RT @ItaliaViva: La politica spesso si perde a parlare di altro. Ma qui c’è una questione concreta su cui da oggi non vogliamo mollare di un… - fisco24ore : Nuovo calendario fiscale nella riforma. Si pagherà per cassa. Stop a saldi e acconti. - demian_yexil : RT @Viv_Dany: Ruffini: «Le tasse cambieranno così. Addio acconti e saldi. Il Fisco sarà in tempo reale» - ZettiGiuliano : RT @ItaliaViva: La politica spesso si perde a parlare di altro. Ma qui c’è una questione concreta su cui da oggi non vogliamo mollare di un… -