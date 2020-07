Reggio Audace-Bari, Vivarini polemico: “Fallo di mano? Noi penalizzati, ma adesso dobbiamo ripartire” (Di giovedì 23 luglio 2020) Parola a Vincenzo Vivarini.Ieri sera, fra le mura del Mapei Stadium, la Reggiana ha centrato la promozione in Serie B dopo ben ventun'anni grazie alla rete messa a segno da Kargbo al minuto 50 della sfida valida per la finale dei playoff di Serie C. Una vittoria conquistata ai danni del Bari: sfuma, dunque, la seconda promozione di fila per la compagine pugliese, ripartito nel 2018 dai dilettanti dopo il fallimento."C'è molta amarezza. La Reggiana ha avuto un approccio alla gara devastante, con accelerazioni eccezionali con Kargbo. Però siamo delusi perché avevamo raddrizzato la partita, rimettendo a posto un po' di cose. Accettiamo il verdetto e dobbiamo ripartire”, ha dichiarato il tecnico del Bari al termine del match."Le finali sono equilibrate. Gli emiliani hanno ... Leggi su mediagol

