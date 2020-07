Probabili formazioni Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari. Bianconeri a caccia della festa scudetto: Rugani dal 1′, out Higuain (Di giovedì 23 luglio 2020) Probabili formazioni Udinese Juventus- Tutto pronto per la sfida della Dacia Arena tra Juventus-Udinese, con Bianconeri a un passo dalla vittoria del nono scudetto consecutivo. Agli uomini di Sarri basterà… Questo articolo Probabili formazioni Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari. Bianconeri a caccia della festa scudetto: Rugani dal 1′, out Higuain è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews

liberatoferrara : RT @PSN1926: Fantacalcio-mania: Le probabili formazioni di Inter-Napoli @persemprena - liberatoferrara : RT @PSN1926: Fantacalcio-mania: Le probabili formazioni di Parma-Atalanta @persemprena - genovesergio76 : - PSN1926 : Fantacalcio-mania: Le probabili formazioni di Inter-Napoli @persemprena - PSN1926 : Fantacalcio-mania: Le probabili formazioni di Parma-Atalanta @persemprena -